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Телеканал СТБ
Телеканал СТБ
предлагает своим зрителям новости, документальные фильмы, циклы программ и художественное кино. Все то, после чего хочется подумать, узнать, выдвинуть собственную версию или гипотезу, развернуть дискуссию. Наша жизнь под другим углом, чужая жизнь под особым взглядом. События и факты текущих дней и минувших времен. Канал СТБ не боится задавать вопросы и ищет на них ответы. Стоит отметить, что вклад телепродукта, произведенного силами продакшна СТБ, в эфир телеканала составляет более 80%. То есть почти весь контент эфира СТБ произведен в Украине и силами продакшна телеканала.
Сегодня в эфире телеканала :
Онлайн трансляция телеканала производится из открытых источников сети интернет в информационно-ознакомительных целях. В описании к телеканалу присутствует ссылка на официальный сайт.
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